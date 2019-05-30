Президент Татарстана вручил госнаграды членам оргкомитета ЧМ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские госнаграды членам оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Церемония прошла в Москве — в полномочном представительстве Татарстана в России.

«Мы вместе провели масштабную работу. Уверен, впереди нас ждут не менее значимые спортивные события. Татарстан всегда готов провести их на высоком уровне», — заявил Минниханов.

Всего было вручено 24 награды.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018.