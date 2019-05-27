Быков высказался о выступлении сборной России по хоккею на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Словакии, на котором подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзу.

«К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы», — цитируют специалиста «Известия».

Он также призвал не критиковать излишне сборную, так как игроки бились за свою страну. Быков в очередной раз похвалил финнов (0:1), которые в полуфинале с Россией, по его мнению, показали свой лучший хоккей.

«Множество голодных до побед ребят продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте», — сказал Быков.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ.