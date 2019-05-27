Быков высказался о выступлении сборной России по хоккею на ЧМ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в Словакии, на котором подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзу.
Быков высказался о выступлении сборной России по хоккею на ЧМ
  • Reuters

«К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы», — цитируют специалиста «Известия».

Он также призвал не критиковать излишне сборную, так как игроки бились за свою страну. Быков в очередной раз похвалил финнов (0:1), которые в полуфинале с Россией, по его мнению, показали свой лучший хоккей.

«Множество голодных до побед ребят продемонстрировали невероятную самоотдачу и дисциплину. Такое бывает в спорте», — сказал Быков.

Россияне в матче за третье место обыграли Чехию в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового первенства.

Ранее Овечкин станцевал на командном ужине сборной России по хоккею после завоевания бронзы ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить