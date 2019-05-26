Ковальчук о матче с Чехией: на первый период мы вообще вышли никакие

Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

«Считаю, что чехи нас сегодня переиграли в большинстве. Во втором периоде более-менее хорошо сыграли. Спасибо Василевскому. После таких полуфиналов тяжело собрать мысли и силы в кулак. На первый период вообще вышли никакие, но потом тренерский штаб сумел подобрать нужные слова, да и мы сами поговорили, поэтому во втором периоде уже было лучше», — рассказал Ковальчук.

Сборная России обыграла команду Чехии в матче за третье место и завоевала бронзовые награды чемпионата мира. Для россиян это третья за четыре года бронза мирового первенства и пятая в истории команды.

Ранее Александр Овечкин ответил на критику о вызове игроков НХЛ в сборную России на ЧМ.