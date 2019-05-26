Быков считает, что Финляндия прыгнула выше головы, победив Россию в полуфинале ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал поражение национальной команды от сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Быков считает, что Финляндия прыгнула выше головы, победив Россию в полуфинале ЧМ
  • Reuters

«Надо сказать, что финны сегодня сыграли выше всяких похвал — прыгнули выше головы, играли очень дисциплинированно и терпеливо», — приводит слова Быкова ТАСС.

Специалист отметил, что сборная Финляндии, собранная в основном из молодых игроков, выступающих на родине, действовала очень собранно и самоотверженно.

«Они не стеснялись создавать хорошие моменты. У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений», — добавил эксперт.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой Чехии. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Якуб Ворачек выразил уверенность, что игроки сборной Чехии сумеют забросить несколько шайб команде России в матче за бронзу ЧМ

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