Ворачек уверен, что игроки сборной Чехии забьют России в матче за бронзу ЧМ

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Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек поделился ожиданиями от матча с командой России за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Ворачек уверен, что игроки сборной Чехии забьют России в матче за бронзу ЧМ
  • Reuters

«Мы встречались с россиянами в группе. Это команда с лучшим нападением в мире. Будет сложно, но можете быть уверены, что мы забьём пару голов, а там посмотрим», — приводит слова Ворачека РИА Новости.

Он отметил, что предстоящая игра будет отличаться, от матча за бронзу чемпионата мира 2011 года, в котором чехи взяли верх над россиянами.

«От тех составов осталось совсем мало игроков. Будет совсем другая игра. Нужно восстановиться и сразиться за медаль. Это главная мотивация для нас», — добавил хоккеист.

Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее главный тренер сборной Чехии высказал мнение, что российская команда не будет настроена на матч за бронзу ЧМ.

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