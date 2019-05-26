Тренер сборной Чехии считает, что российская команда не будет настроена на матч за бронзу ЧМ
- Reuters
«Сборная России хотела бы играть за золото, для них нет другого результата. Конечно, мы подготовимся к этому матчу. Будем очень серьёзно работать, но сначала нужно, чтобы ребята как следует отдохнули», — приводит слова Ржиги «Матч ТВ».
Он отметил, что не намерен «помогать» российской команде в предстоящем матче.
«Думаю, что у них в головах была только победа, поэтому они будут не вполне настроены на матч за бронзу. Но у русских настолько сильная команда, что даже если они не будут настроены, то все равно будут играть в хороший хоккей», — добавил специалист.
Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.
Ранее Якуб Врана заявил, что сборной Чехии нужно избежать прошлых ошибок в матче с Россией.