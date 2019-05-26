Тренер сборной Чехии считает, что российская команда не будет настроена на матч за бронзу ЧМ

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился ожиданиями от матча с командой России за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Сборная России хотела бы играть за золото, для них нет другого результата. Конечно, мы подготовимся к этому матчу. Будем очень серьёзно работать, но сначала нужно, чтобы ребята как следует отдохнули», — приводит слова Ржиги «Матч ТВ».

Он отметил, что не намерен «помогать» российской команде в предстоящем матче.

«Думаю, что у них в головах была только победа, поэтому они будут не вполне настроены на матч за бронзу. Но у русских настолько сильная команда, что даже если они не будут настроены, то все равно будут играть в хороший хоккей», — добавил специалист.

Сборная Чехии проиграла Канаде в полуфинале и сыграет с Россией в матче за третье место на чемпионате мира. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее Якуб Врана заявил, что сборной Чехии нужно избежать прошлых ошибок в матче с Россией.