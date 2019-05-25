Назаров оценил работу тренерского штаба сборной России по хоккею на ЧМ

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров оценил работу тренерского штаба сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

«На мой взгляд, была проведена идеальная работа в плане приглашения в сборную главных звёзд российского хоккея. А вот тренерский штаб, увы, не разобрался. При всём моём уважении к тренерам — а я их всех знаю, они мои друзья — надо сказать, что они просто не разобрались», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он высказал мнение, что в первую очередь тренеры не разобрались, кого нужно было назначить капитаном сборной.

«Это не камень в огород большого мастера Ильи Ковальчука, просто на данный момент есть молодые игроки, которые сильнее. Нужно делать выводы, с такой сборной мы должны были выигрывать золото», — добавил специалист.

В полуфинале чемпионата мира сборная России проиграла Финляндии со счётом 1:0. В матче за третье место российская сборная сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что сборная России не провела ни одной хорошей комбинации в матче с Финляндией.