Третьяк заявил, что сборная России не провела ни одной хорошей комбинации в матче с Финляндией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение национальной сборной от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам. К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны ещё большими силами сели назад в свою зону», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что российские хоккеисты бились до последней секунды, но вратарь сборной Финляндии удачно сыграл.

«Очень чётко и цепко финны сыграли, двигались хорошо», — добавил глава ФХР.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ.