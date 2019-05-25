Сборная России уступает Финляндии по броскам после второго периода в полуфинале ЧМ-2019
- Reuters
Подопечные Ильи Воробьёва 22 раза потревожили голкипера сборной Финляндии Кевина Ланкинена. В активе финнов 23 броска по воротам Андрея Василевского.
Счёт в матче не открыт — 0:0.
Вторая двадцатиминутка сыграна. Ждём развязки! #СнамиРоссия#IIHFWorldspic.twitter.com/YZFH4bt3tH— Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия на чемпионате мира по хоккею.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал, какой тактики необходимо придерживаться команде России в игре со сборной Финляндии на первенстве планеты.