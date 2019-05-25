Сборная России уступает Финляндии по броскам после второго периода в полуфинале ЧМ-2019

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После двух периодов полуфинального матча чемпионата мира по хоккею сборная России по хоккею нанесла по воротам команды Финляндии меньше бросков.
Сборная России уступает Финляндии по броскам после второго периода в полуфинале ЧМ-2019
  • Reuters

Подопечные Ильи Воробьёва 22 раза потревожили голкипера сборной Финляндии Кевина Ланкинена. В активе финнов 23 броска по воротам Андрея Василевского.

Счёт в матче не открыт — 0:0.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия на чемпионате мира по хоккею.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал, какой тактики необходимо придерживаться команде России в игре со сборной Финляндии на первенстве планеты.

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