Сборная России уступает Финляндии по броскам после второго периода в полуфинале ЧМ-2019

После двух периодов полуфинального матча чемпионата мира по хоккею сборная России по хоккею нанесла по воротам команды Финляндии меньше бросков.

Reuters

Подопечные Ильи Воробьёва 22 раза потревожили голкипера сборной Финляндии Кевина Ланкинена. В активе финнов 23 броска по воротам Андрея Василевского. Счёт в матче не открыт — 0:0. Вторая двадцатиминутка сыграна. Ждём развязки! #СнамиРоссия#IIHFWorldspic.twitter.com/YZFH4bt3tH — Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия на чемпионате мира по хоккею. Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал, какой тактики необходимо придерживаться команде России в игре со сборной Финляндии на первенстве планеты.