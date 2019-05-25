Кожевников считает, что в матче с финнами сборной России нужно больше играть в атаке
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«Нам необходимо больше играть в атаке, потому что все наши защитники — атакующего плана. В обороне они не так сильны, у нас практически нет оборонительных защитников. Как показал второй период матча с американцами, у сборной России приходится и Александру Овечкину, и Евгению Малкину, и всем центральным нападающим уделять много времени оборонительным действиям», — цитирует Кожевникова РИА Новости.
Также экс-хоккеист добавил, что нельзя позволять сборной Финляндии играть на контратаках.
Ранее Третьяк заявил, что с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках.