Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках
- Reuters
«Со следующего года первенства мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Внутренние чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», — цитирует президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка РИА Новости.
В настоящее время чемпионаты мира по хоккею играются на площадках размером 60 х 30 метров. Североамериканский стандарт площадки — 60 х 26 метров.
Ранее бывшие игроки и тренеры сборной высказались о шансах в полуфинальном матче ЧМ.