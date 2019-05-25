Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.

«Со следующего года первенства мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Внутренние чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», — цитирует президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка РИА Новости.

В настоящее время чемпионаты мира по хоккею играются на площадках размером 60 х 30 метров. Североамериканский стандарт площадки — 60 х 26 метров.

Ранее бывшие игроки и тренеры сборной высказались о шансах в полуфинальном матче ЧМ.