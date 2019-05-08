Жена Мамаева назвала день вынесения приговора футболистам одним из самых сложных

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, в своём аккаунте в Instagram назвала день вынесения приговора супругу одним из самых сложных.

«Это был один из самых сложных дней», — написала она.

Ранее Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, призналась, что выпила валерьянки перед началом заседания в Пресненском суде Москвы.

8 мая суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам.

Отмечалось, что Кирилл и Александр Кокорины получили один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев заключения.