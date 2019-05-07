Губернатор Тульской области назвал Дзюбу великим игроком

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью газете «Известия» назвал нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком и настоящим лидером.

«Артём Дзюба — великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку, а ещё до этого... Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде», — сказал глава региона, отвечая на вопрос о якобы перезапуске карьеры футболиста в тульском «Арсенале».

При этом Дюмин отметил, что Дзюба — настоящий лидер.

«Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба», — заключил губернатор.

4 мая стало известно, что «Зенит» стал чемпионом России за три тура до конца чемпионата страны. Для клуба эта победа стала пятой в истории первенства.

Впоследствии Дзюба признался, что ещё не до конца осознал победу клуба в РПЛ.