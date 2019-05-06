Дзюба поделился впечатлениями от первой в карьере победы в чемпионате России по футболу

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в чемпионате Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), которая стала для 30-летнего спортсмена первой в профессиональной карьере.

«Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошёл долгий путь и добрался до золота. Всё было не зря. Благодарен судьбе за всё, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало всё это пройти — на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал всё ради этой победы», — цитирует форварда коллектива из Санкт-Петербурга «Спорт-Экспресс».

По словам Дзюбы, сезон-2018/19 получился для него волшебным, а успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу оказало положительное влияние на качество игры нападающего за «Зенит».

«Но конец прошлого года получился очень непростым — и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен — постоянно что-то творилось с организмом, всё время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…», — добавил он.

Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» намерен бороться с соперниками в оставшихся матчах РПЛ.