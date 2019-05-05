Дзюба признался, что ещё не до конца осознал победу в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео в своём Instagram, на котором поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

«Всем привет. Я уже наконец-то более-менее успокоился. До конца ещё не осознал, что стал чемпионом, честно, но хочу вас всех поблагодарить за ваши смски. Спасибо всем огромное. Тяжело ответить всем», — сказал Дзюба.

По его словам, он шёл к титулу чемпиона России всю карьеру и очень рад, что это наконец свершилось. Он также отметил своих партнёров по команде и поблагодарил всех за поддержку в трудные минуты.

«Все парни — красавцы. Поздравляю «Зенит», весь город, семью, друзей, все, кто был рядом со мной. Этого дорогого стоит. Всех с чемпионством, безумно рад и горжусь этим. Мы — чемпионы, мы — настоящие львы. Спасибо, всем удачи», — добавил Дзюба.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до конца первенства. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории чемпионата России.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с чемпионством.