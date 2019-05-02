Агент перенёсшего инфаркт Касильяса заявил, что ещё не говорил с футболистом о его будущем

Агент Карлос Кутропия, который представляет интересы перенёсшего инфаркт голкипера «Порту» Икера Касильяса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Мы ещё не говорили об этом, сейчас самое главное для него — восстановиться. Приятно видеть его улыбку!» — приводит слова агента Daily Mail.

Он также отметил, что спортсмену повезло оказаться во время сердечного приступа недалеко от врачей клуба.

«В ином случае последствия могли бы быть ужасными», — сказал Кутропия.

Испанский голкипер перенёс острый сердечный приступ на тренировке своей команды, после чего был доставлен в больницу и прооперирован. В клубе отметили, что состояние игрока стабильное, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт.