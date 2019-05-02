Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт

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Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал, как его клиент перенёс инфаркт во время тренировки.
Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«У Икера была интенсивная тренировка во вторник, ещё одна — в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя нехорошо и ощутил боль в груди, во рту и в руках», — цитирует агента Daily Mail.

Он также поблагодарил медицинский департамент «Порту», который оперативно доставил футболиста в больницу, где ему была сделана операция. По словам агента, во время инфаркта Касильяс не терял сознания.

«Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции. У него никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем. Подобная ситуация с ним случилась впервые. Все были шокированы этой новостью», — добавил Кутропия.

В клубе отметили, что состояние игрока стабильное, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее Месси пожелал выздоровления перенёсшему инфаркт Касильясу.

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