Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, и тем самым помог «Коламбусу» победить со счётом 2:1.

Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шарск» Логан Кутюр, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланшн». Его одноклубник Тимо Майер, забросивший одну шайбу и отдавший две голевые передачи, признан третьей звездой.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Евгения Малкина.