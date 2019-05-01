Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, и тем самым помог «Коламбусу» победить со счётом 2:1.

Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шарск» Логан Кутюр, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланшн». Его одноклубник Тимо Майер, забросивший одну шайбу и отдавший две голевые передачи, признан третьей звездой.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Евгения Малкина.

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