Адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты

Короткая ссылка
Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какие действия намерена предпринять сторона защиты.
Адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Намерены доказывать, что многие факты неправильно оценены, часть процессуальных действий была совершена с нарушениями», — сказал Барик в интервью RT.

Он отметил, что адвокаты готовят ситуационное исследование, подчеркнув, что речь идёт о видеозаписях, доступ к которым был получен только во время судебных разбирательств.

«В том числе и запись с видеорегистратора машины Виталия Соловчука. Моё субъективное мнение: он мог специально спровоцировать компанию. Футболисты не умеют бить руками. На видео заметно, как «отлетает» после удара голова Мамаева. Кроме того, в разговоре чётко слышно, как Кокорин и Мамаев задают вопрос про «петухов», а он отвечает, что это его мнение. Странно думать, что это была постановка», — добавил Барик.

Ранее адвокат Кокорина-младшего заявил, что прокурор может попросить пять лет лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить