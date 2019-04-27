Адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты

Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какие действия намерена предпринять сторона защиты.

«Намерены доказывать, что многие факты неправильно оценены, часть процессуальных действий была совершена с нарушениями», — сказал Барик в интервью RT.

Он отметил, что адвокаты готовят ситуационное исследование, подчеркнув, что речь идёт о видеозаписях, доступ к которым был получен только во время судебных разбирательств.

«В том числе и запись с видеорегистратора машины Виталия Соловчука. Моё субъективное мнение: он мог специально спровоцировать компанию. Футболисты не умеют бить руками. На видео заметно, как «отлетает» после удара голова Мамаева. Кроме того, в разговоре чётко слышно, как Кокорин и Мамаев задают вопрос про «петухов», а он отвечает, что это его мнение. Странно думать, что это была постановка», — добавил Барик.

Ранее адвокат Кокорина-младшего заявил, что прокурор может попросить пять лет лишения свободы.