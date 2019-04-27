Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвал срок, который может попросить сторона обвинения по делу.

«Он будет озвучен в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идёт о пяти годах лишения свободы», — сказал Барик в интервью RT.

При этом он отметил, что по прошедшим слушаниям положительно оценивает результаты для стороны защиты.

«Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-разыскных действий, так и части сбора вещественных доказательств. И конечно же, самое главное — это необъективные допросы свидетелей. По сути, 80% этих показаний — рассказ самого следователя», — добавил Барик.

Ранее адвокат брата Кокорина заявил, что дело футболистов может закончиться до 15 мая.