В «Зените» не знают, когда врач клуба сможет посетить Кокорина в СИЗО

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В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» сообщили, что дата посещения клубным врачом нападающего Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, пока не определена.
В «Зените» не знают, когда врач клуба сможет посетить Кокорина в СИЗО
  • РИА Новости

«Зенит» получил разрешение на посещение Кокорина врачом. Но время визита и сама процедура пока не определены. Наш клуб подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда формальности будут улажены», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы «Зенита».

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО «Бутырка» футболист стал жаловаться на боли в суставе. Его адвокат Андрей Ромашов неоднократно заявлял о том, что в тюремном учреждении нет специалистов, способных оказать помощь Кокорину.

Ранее сообщалось, что в суде зачитали показания ключевого свидетеля по делу Кокорина и Мамаева.

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