В суде зачитали показания ключевого свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
Поскольку Поздникавене, являющаяся гражданкой Латвии, не вышла на связь, прокурор зачитала её показания следователю.
«Я села в машину, которая стояла перед входом. Спросила у водителя: «Вы водитель Кокорина?» Не уточняла, какого именно. В ответ он сказал: «Я таких петухов не вожу». Меня это возмутило, почему он говорит такие слова про ребят? В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это не наш автомобиль, попросил меня пересесть. Далее он спросил, почему я так расстроена и что мне сказал Соловчук. Он мне сказал, что если я не скажу, то мы поссоримся. Не хотела ругаться и всё сказала», — говорится в показаниях свидетеля.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее сообщалось, что мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком.