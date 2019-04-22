Адвокат сообщил, что ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не был найден

Александра Поздникавене, ключевой свидетель по делу потасовки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком, не была найдена судом и стороной защиты, потому к делу будут приобщены её первоначальные показания.

«Сторона защиты обещала оказать содействие в поисках Александры Поздникавене. К сожалению, найти её нам также не удалось. Поэтому мы не возражаем против того, чтобы зачитать её показания, в том числе с очной ставки», — заявил журналистам адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, его брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и нанесении телесных повреждений. 8 октября 2018 года они стали участниками нескольких потасовок в центре Москвы. В частности, от их рук пострадал директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, как прошёл восьмой день слушаний по делу Кокорина и Мамаева.