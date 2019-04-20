Шумаков заявил, что «Авангард» пойдёт по пути ЦСКА

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Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Шумаков высказался о поражении от московского ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«С ЦСКА играли неплохо, не хватило только голов. Много факторов повлияло на их победу в этом году — подготовка другая, наверное, другой соперник. Конечно, поражение в финале сделает нас сильнее, ведь ЦСКА в прошлом году проиграл, а в этом выиграл. Вот мы пойдём по их пути», — цитирует нападающего ТАСС.

По его мнению, сезон для омского коллектива сложился выше всяких ожиданий. Он также отметил, что никогда не видел такого тренера, как наставник «Авангарда» Боб Хартли: канадец заостряет внимание на разных нюансах.

«Он очень часто концентрируется на малейших деталях. Я думаю, что меня это изменило — организованнее стал в плане игры в обороне и атаке», — добавил Шумаков.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее Константин Окулов заявил, что ЦСКА не ожидал выиграть серию в финале плей-офф КХЛ за четыре матча.

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