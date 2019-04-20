Окулов: ЦСКА не ожидал, что выиграет серию в финале плей-офф КХЛ за четыре матча

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Хоккеист московского ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу команды над омским «Авангардом» в финальной серии Кубка Гагарина.

«После матча только позитивные эмоции. Очень тяжёлое начало, но хорошо, что переломили ход встречи и забросили свои шайбы», — цитирует форварда ТАСС.

По его словам, он очень счастлив и благодарит всех за поддержку. Окулов также признался, что после победы ему больше всего хотелось поесть и лечь спать.

«Мы не ожидали, что сможем выиграть трофей за четыре игры, готовились к очередному матчу. Каждая встреча была новой, мы ни о чём другом не думали», — сказал Окулов.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее главный тренер «Авангарда» заявил, что у ЦСКА нет слабых мест.

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