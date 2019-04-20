Главный тренер «Авангарда» заявил, что у ЦСКА нет слабых мест

Короткая ссылка
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после поражения от ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Очевидно, нужно пару дней, чтобы эмоции ушли. Мы понимаем, против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились и никогда не сдавались», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, четвёртый матч серии в какой-то мере стал иллюстрацией всего сезона. Он также выразил уважение соперникам.

«ЦСКА — невероятная хоккейная машина, у неё нет слабых мест», — подчеркнул Хартли.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее глава КХЛ назвал фееричной и бескомпромиссной борьбу ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить