Главный тренер «Авангарда» заявил, что у ЦСКА нет слабых мест

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после поражения от ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Очевидно, нужно пару дней, чтобы эмоции ушли. Мы понимаем, против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились и никогда не сдавались», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, четвёртый матч серии в какой-то мере стал иллюстрацией всего сезона. Он также выразил уважение соперникам.

«ЦСКА — невероятная хоккейная машина, у неё нет слабых мест», — подчеркнул Хартли.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее глава КХЛ назвал фееричной и бескомпромиссной борьбу ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.