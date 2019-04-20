Глава КХЛ назвал фееричной и бескомпромиссной борьбу ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина
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«Цель лиги — чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Для этого мы делаем многое, идём к потолку зарплат. Но сегодня не об этом. Закончился 11-й сезон КХЛ фееричным представлением, бескомпромиссной борьбой, которая была несмотря на то, что счёт в серии 4:0», — приводит слова Чернышенко ТАСС.
В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
Ранее сообщалось, что Павел Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.