Глава КХЛ назвал фееричной и бескомпромиссной борьбу ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко поделился впечатлениями о финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Цель лиги — чтобы побеждал сильнейший и были равные условия. Для этого мы делаем многое, идём к потолку зарплат. Но сегодня не об этом. Закончился 11-й сезон КХЛ фееричным представлением, бескомпромиссной борьбой, которая была несмотря на то, что счёт в серии 4:0», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.