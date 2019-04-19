Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина
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«Заслуженная победа ЦСКА. Поздравляю всю команду и тренерский штаб. Решающий матч стал особенно напряжённым, но команда справилась и впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. Сезон завершился ярким матчем», — приводит слова Колобкова ТАСС.
В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
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