Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу московского ЦСКА над омским «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.
Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина
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«Заслуженная победа ЦСКА. Поздравляю всю команду и тренерский штаб. Решающий матч стал особенно напряжённым, но команда справилась и впервые в истории завоевала Кубок Гагарина. Сезон завершился ярким матчем», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

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