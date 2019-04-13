Пас Малкина не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пас Малкина не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев — 3:1.

В составе «Пингвинз» отличился Эрик Гудбрансон. На это «Айлендерс» ответили шайбами Антони Бовиллье, Джордана Эберле и Джоша Бэйли.

Российский нападающий гостей отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу коллектива из Нью-Йорка.

В других матчах первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» уступил «Вегас Голден Найтс» (3:5), и равенство в серии было восстановлено, а «Виннипег Джетс» оказался слабее «Сент-Луис Блюз» (3:4), потерпев второе поражение в серии.

Ранее два очка Панарина помогли «Коламбусу» удвоить преимущество в серии с «Тампой» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить