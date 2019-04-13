Пас Малкина не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
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- © Brad Penner-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев — 3:1.
В составе «Пингвинз» отличился Эрик Гудбрансон. На это «Айлендерс» ответили шайбами Антони Бовиллье, Джордана Эберле и Джоша Бэйли.
Российский нападающий гостей отметился результативной передачей.
Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу коллектива из Нью-Йорка.
В других матчах первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» уступил «Вегас Голден Найтс» (3:5), и равенство в серии было восстановлено, а «Виннипег Джетс» оказался слабее «Сент-Луис Блюз» (3:4), потерпев второе поражение в серии.
Ранее два очка Панарина помогли «Коламбусу» удвоить преимущество в серии с «Тампой» в НХЛ.