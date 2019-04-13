Два очка Панарина помогли «Коламбусу» удвоить преимущество в серии с «Тампой» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Зак Веренски, Мэтт Дюшейн, Райли Нэш и россиянин Артемий Панарин. У хозяев единственную шайбу забросил другой представитель России Михаил Сергачёв.

Панарин также оформил результативную передачу, в сумме заработав два очка. Его одноклубник вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил игру с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский спас свою команду 22 раза при 27 бросках по своим воротам.

Таким образом, «Коламбус» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ.