Два очка Панарина помогли «Коламбусу» удвоить преимущество в серии с «Тампой» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» удвоить преимущество в серии с «Тампой» в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Зак Веренски, Мэтт Дюшейн, Райли Нэш и россиянин Артемий Панарин. У хозяев единственную шайбу забросил другой представитель России Михаил Сергачёв.

Панарин также оформил результативную передачу, в сумме заработав два очка. Его одноклубник вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил игру с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский спас свою команду 22 раза при 27 бросках по своим воротам.

Таким образом, «Коламбус» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ.

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