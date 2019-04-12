Кириченко: мне сложно определить предел возможностей ЦСКА

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы», а также экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко признался, что ему тяжело определить предел возможностей армейцев в текущем сезоне.

«Мне сложно определить потолок команды, но армейцы демонстрируют отличные результаты, и в этом огромная заслуга Виктора Михайловича Гончаренко, который в короткий срок сумел построить новый коллектив. Можно сказать, что этот этап уже завершён и в дальнейшем армейцам понадобится лишь точечное усиление. При этом матч с «Оренбургом» наверняка получится для них непростым. У Владимира Федотова очень организованная дисциплинированная команда, поэтому лёгкой победы красно-синим ждать не стоит», — заявил Кириченко в интервью RT.

Также специалист предположил, что ЦСКА больше не будет терять очки в матчах с аутсайдерами, как это произошло в игре 21-го тура РПЛ с «Уфой».

«Армейцы получили хороший урок на будущее и, смею предположить, выучили его. Да и сложно объяснить произошедшее в матче с «Уфой». ЦСКА, по сути, провалил несколько минут в концовке и пропустил дважды. Конечно, подопечные Гончаренко должны были набирать три очка. Зато после игры с «Уфой» в дерби армейцы спокойно удержали победный счёт и ничего не позволили сделать «Спартаку», — добавил тренер.

Ранее Кириченко рассказал, кто станет чемпионом России по футболу.