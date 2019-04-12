Кириченко рассказал, кто станет чемпионом России по футболу

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Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, кто станет чемпионом России по футболу по итогам текущего сезона.
Кириченко рассказал, кто станет чемпионом России по футболу
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Искренне желаю Сергею (Семаку, главному тренеру «Зенита». — RT) добиться этого успеха и думаю, что «Зенит» действительно не упустит чемпионство. А по игре с «Анжи» (в рамках 23-го тура РПЛ. — RT) понятно, что петербуржцы — фавориты. Махачкалинцев можно сравнить с раненым зверем, но класс соперников слишком разнится», — заявил Кириченко в интервью RT

Также специалист усомнился в том, что петербуржцы могут недооценить «Анжи».

«Думаю, Семак этого не допустит. Да и в команде все понимают, что, когда на кону золотые медали, важен каждый матч. «Анжи» — точно такая же команда РПЛ, как остальные, и за победу над ней дадут те же три очка», — добавил тренер. 

Ранее Кириченко признался, что удивлён критикой в адрес Кононова. 

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