Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, кто станет чемпионом России по футболу по итогам текущего сезона.

«Искренне желаю Сергею (Семаку, главному тренеру «Зенита». — RT) добиться этого успеха и думаю, что «Зенит» действительно не упустит чемпионство. А по игре с «Анжи» (в рамках 23-го тура РПЛ. — RT) понятно, что петербуржцы — фавориты. Махачкалинцев можно сравнить с раненым зверем, но класс соперников слишком разнится», — заявил Кириченко в интервью RT.

Также специалист усомнился в том, что петербуржцы могут недооценить «Анжи».

«Думаю, Семак этого не допустит. Да и в команде все понимают, что, когда на кону золотые медали, важен каждый матч. «Анжи» — точно такая же команда РПЛ, как остальные, и за победу над ней дадут те же три очка», — добавил тренер.

Ранее Кириченко признался, что удивлён критикой в адрес Кононова.