Колобков рассказал о проблемах с передачей «Самара Арены» региону

Министр спорта России Павел Колобков заявил о проблемах с передачей построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Самара Арена» на баланс региона.

По словам министра, которые приводит ТАСС, работа по передаче всех арен, возведённых к мундиалю, начата, однако возникли сложности со стадионом в Самаре.

При этом Колобков не уточнил, о каких именно проблемах идёт речь.

«Самара Арена», способная вместить порядка 44 тыс. зрителей, была введена в эксплуатацию в конце апреля 2018 года. На стадионе прошли шесть матчей мирового первенства — четыре игры групповой стадии, а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Ранее Минспорт опубликовал список наиболее популярных видов спорта в России.