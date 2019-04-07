Сенников ответил на слова Сёмина об отсутствии электричества на базе «Локомотива» в Баковке
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«Не думаю, что из-за этого могут возникнуть трудности. Например, в наше время освещения не было, на тренировочных полях не стояли специальные мачты. Но мы занимались в десять утра и в пять вечера, когда нужды в них и не было», — заявил Сенников в интервью RT.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о фаворите матча между «Локомотивом» и «Зенитом».