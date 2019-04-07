Сенников ответил на слова Сёмина об отсутствии электричества на базе «Локомотива» в Баковке

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о проблемах с освещением на базе клуба в подмосковной Баковке.
Сенников ответил на слова Сёмина об отсутствии электричества на базе «Локомотива» в Баковке
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Не думаю, что из-за этого могут возникнуть трудности. Например, в наше время освещения не было, на тренировочных полях не стояли специальные мачты. Но мы занимались в десять утра и в пять вечера, когда нужды в них и не было», — заявил Сенников в интервью RT.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о фаворите матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

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