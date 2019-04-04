Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи.

Как сообщает Sky Sports, церемония состоялась в Букингемском дворце, а награду игроку лично вручил принц Чарльз.

48-летний специалист был удостоен этой награды за успешное выступление сборной Англии чемпионате мира 2018 года в России, где английской команде впервые за 28 лет удалось дойти до полуфинала.

Подопечные Саутгейтай в 1/2 финала уступили Хорватии (1:2), а затем в матче за третье место проиграли Бельгии (0:2).

Ранее сообщалось, что Харри Кейн был награждён орденом Британской империи.