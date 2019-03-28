Футболист «Тоттенхэма» Кейн награждён орденом Британской империи
- Reuters
Как сообщает Sky Sport, церемония состоялась в Букингемском дворце, а награду игроку лично вручил принц Уильям.
25-летний форвард, являющийся капитаном национальной команды, был удостоен награды за достижения в футболе.
Кейн стал лучшим бомбардиром прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года, забив в ворота соперников шесть мячей. Всего в его активе 22 гола в 37 матчах за национальную команду. В составе «Тоттенхэма», воспитанником которого он является, Кейн забил 164 мяча в 249 играх.
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