Футболист «Тоттенхэма» Кейн награждён орденом Британской империи

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Нападающий лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии по футболу Харри Кейн награждён орденом Британской империи.
Футболист «Тоттенхэма» Кейн награждён орденом Британской империи
  • Reuters

Как сообщает Sky Sport, церемония состоялась в Букингемском дворце, а награду игроку лично вручил принц Уильям.

25-летний форвард, являющийся капитаном национальной команды, был удостоен награды за достижения в футболе.

Кейн стал лучшим бомбардиром прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года, забив в ворота соперников шесть мячей. Всего в его активе 22 гола в 37 матчах за национальную команду. В составе «Тоттенхэма», воспитанником которого он является, Кейн забил 164 мяча в 249 играх.

Ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер подписал контракт с МЮ на три года.

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