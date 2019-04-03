Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву одним из своих кумиров

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари рассказала о том, кто является её кумиром из действующих спортсменов, а также из тех, кто уже завершил карьеру.

«Если считать тех, кто уже завершил карьеру, то это Мишель Кван. А из действующих спортсменов — Евгения Медведева. Мне очень нравятся её выступления и сама она как человек. У неё твёрдый характер, она знает, чего хочет. Видно, что россиянка действительно любит фигурное катание», — заявила Лари в интервью RT.

Выступления на международном уровне дали ей возможность встретиться и со звёздами мирового спорта.

«Несколько недель назад мне удалось встретиться с Сереной Уильямс. Также я пересекалась с Мишель Кван, с Эваном Лайсачеком — с таким количеством людей, которые вдохновляют! До сих пор всякий раз, когда слышу, что кто-то из них хочет со мной пообщаться, это не укладывается у меня в голове», — призналась фигуристка.

Ранее Лари рассказала о поддержке со стороны властей ОАЭ.