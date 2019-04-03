Арабская фигуристка рассказала о напутствии представителей власти ОАЭ

Арабская фигуристка Захра Лари рассказала о поддержке со стороны властей ОАЭ.

«Меня поддерживают всем сердцем. Страна хочет, чтобы я добилась успеха, выступила на Олимпийских играх, показала миру, что ОАЭ на это способны», — рассказала спортсменка в интервью RT.

По её словам, иногда ей приходится сталкиваться с негативными комментариями.

«Но в основном такая реакция поступает из-за рубежа, в интернете, поэтому стараюсь не обращать внимания. Даже представители власти говорили мне: «Не сомневайся, Родина за тебя болеет!» А больше ничего и не нужно», — заключила фигуристка.

Ранее Лари рассказала, почему в качестве наставницы выбрала российского тренера Александру Иевлеву.