Арабская фигуристка рассказала о напутствии представителей власти ОАЭ
- Reuters
«Меня поддерживают всем сердцем. Страна хочет, чтобы я добилась успеха, выступила на Олимпийских играх, показала миру, что ОАЭ на это способны», — рассказала спортсменка в интервью RT.
По её словам, иногда ей приходится сталкиваться с негативными комментариями.
«Но в основном такая реакция поступает из-за рубежа, в интернете, поэтому стараюсь не обращать внимания. Даже представители власти говорили мне: «Не сомневайся, Родина за тебя болеет!» А больше ничего и не нужно», — заключила фигуристка.
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