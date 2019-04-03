Арабская фигуристка: российский тренер поможет мне осуществить мечту

Первая представительница ОАЭ на международных соревнованиях по фигурному катанию Захра Лари рассказала, почему в качестве тренера выбрала российского специалиста Александру Иевлеву.

«Россияне — лидеры в этом виде спорта. У них сильная техническая подготовка. Я понимала: чтобы достичь моей цели и попасть на Олимпиаду, нужен по-настоящему сильный и талантливый специалист. Поэтому и обратилась к Александре Иевлевой. Мы отлично сработались. Думаю, она сможет помочь мне исполнить мою мечту», — рассказала фигуристка в интервью RT.

Спортсменка принимала участие в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. По итогам короткой программы она стала 29-й и не отобралась в следующий этап.

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