Арабская фигуристка вспомнила, как впервые вышла на лёд в хиджабе

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари рассказала об участии в своих первых соревнованиях на международном уровне.

«Это произошло в 2012 году, когда я отправилась в Италию на свои первые соревнования и стала единственной фигуристкой, выступавшей в хиджабе. Но в этом не было чего-то особенного», — заявила спортсменка в интервью RT.

На Кубке Европы, проходившем в итальянском городе Канацеи, Лари была оштрафована, так как её форма не подходила по регламенту. Однако она призналась, что не испытала негативных эмоций по этому поводу.

«Раньше судьи такого не видели, поэтому не знали, что делать. Затем со мной захотели встретиться. Главный вопрос был связан с тем, не представляет ли мой костюм опасности. Но в ISU убедились в обратном, и теперь они горячо поддерживают мои начинания и всегда желают успехов», — добавила она.

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