В Геленджике во время автогонки погиб пилот

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В ходе соревнований по преодолению бездорожья в Геленджике погиб автогонщик.
В Геленджике во время автогонки погиб пилот
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Автомобиль, за рулём которого находился 45-летний житель Ростовской области, перевернулся при преодолении препятствий.

«33-летний мужчина, находящийся на пассажирском сиденье (второй пилот), получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что водитель получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что виновник ДТП, в котором погибли десять канадских хоккеистов, приговорён к восьми годам лишения свободы.

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