Виновник ДТП, в котором погибли 10 канадских хоккеистов, приговорён к восьми годам тюрьмы

Канадский суд приговорил Джаскирата Сидху, признавшего свою вину в совершении ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос», в котором погибли 16 человек, к восьми годам тюремного заключения.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что наказание Сидху за опасное вождение является самым строгим в истории канадского правосудия за исключением тех случаев, когда виновный в совершении ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии, которая произошла в апреле 2018 года, погибли 10 игроков «Бронкос» и ещё шесть человек, находившихся в клубном автобусе — в том числе и главный тренер команды. По итогам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что Сидху, находившийся за рулём грузового автомобиля, врезавшегося в автобус, имел возможность предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но не сделал этого, поскольку не уделил должного внимания ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что представители Зала хоккейной славы привезли Кубок Стэнли на место ДТП с автобусом «Гумбольдт Бронкос».