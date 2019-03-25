Свечников признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Свечников признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» Свечников забросил победную шайбу в овертайме.

Главной звездой дня стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, отразивший 31 из 31 броска в матче с «Аризона Койотс».

Второй звездой признан защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ благодаря 21 сейву Бобровского.

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