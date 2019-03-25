Шайба Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче НХЛ с «Монреалем»

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче НХЛ с «Монреалем»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Харрикейнз» принесли голы Тревора ван Римсдайка и Андрея Свечникова, забившего в овертайме.

В составе «Монреаля» отличился Пол Байрон.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 91 очко, «Монреаль» с 88 очками — восьмой.

Ранее сообщалось, что шайба Артёма Анисимова помогла «Чикаго» победить «Колорадо» в матче НХЛ.

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