Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Колорадо» в матче НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Блэкхоукс» принесли голы Артёма Анисимова и Данкана Кита, забившего в овертайме.

В составе «Эвеланш» отличился Александр Керфут. Никита Задоров очков не набрал, а Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 76 очков, «Колорадо» с 81 баллом — восьмой.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ.