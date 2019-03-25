Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Колорадо» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Блэкхоукс» принесли голы Артёма Анисимова и Данкана Кита, забившего в овертайме.
В составе «Эвеланш» отличился Александр Керфут. Никита Задоров очков не набрал, а Семён Варламов провёл матч на скамейке запасных.
«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 76 очков, «Колорадо» с 81 баллом — восьмой.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ.