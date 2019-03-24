«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Овечкин отдал голевую передачу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Вашингтону» принесли голы Тома Уилсона, Трэвиса Бойда и Якуба Враны. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.
«Филадельфия» ответила шайбой Якуба Ворачека. Иван Проворов не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова.