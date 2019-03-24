«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Овечкин отдал голевую передачу

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Овечкин отдал голевую передачу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Вашингтону» принесли голы Тома Уилсона, Трэвиса Бойда и Якуба Враны. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

«Филадельфия» ответила шайбой Якуба Ворачека. Иван Проворов не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова.

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