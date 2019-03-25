«Коламбус» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ благодаря 21 сейву Бобровского
- Reuters
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей
Победу «Блю Джекетс» принесли голы Пьера-Люка Дюбуа, Райана Дзингела, Оливер Бьёркстранда и Джоша Андерсона, оформившего дубль. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу, а Сергей Бобровский отразил 21 из 21 броска по своим воротам.
«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков, «Ванкувер» с 74 очками — 13-й на Западе.
Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче НХЛ с «Монреалем».