«Коламбус» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ благодаря 21 сейву Бобровского

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ благодаря 21 сейву Бобровского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей

Победу «Блю Джекетс» принесли голы Пьера-Люка Дюбуа, Райана Дзингела, Оливер Бьёркстранда и Джоша Андерсона, оформившего дубль. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу, а Сергей Бобровский отразил 21 из 21 броска по своим воротам.

«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков, «Ванкувер» с 74 очками — 13-й на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба Андрея Свечникова в овертайме принесла «Каролине» победу в матче НХЛ с «Монреалем».

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