Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал об отказе Логинова бежать эстафету

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов рассказал об отказе Александра Логинова участвовать в эстафетной гонке на этапе Кубка мира.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал об отказе Логинова бежать эстафету
  • Reuters

«Буквально полтора года назад он не хотел бежать в эстафете на этапе КМ в Оберхофе. Пришлось его уговаривать. Побеседовали с Сашей и убедили его выйти на старт. Повторюсь, это вопрос взаимоотношений тренера и спортсмена», — заявил специалист в интервью RT.

Ту гонку российская команда завершила на четвёртом месте, а сам Логинов был вынужден пробежать три штрафных круга. 

Ранее Барнашов рассказал, как отнёсся к отказу Евгения Гараничева бежать в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

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