Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал об отказе Логинова бежать эстафету

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов рассказал об отказе Александра Логинова участвовать в эстафетной гонке на этапе Кубка мира.

«Буквально полтора года назад он не хотел бежать в эстафете на этапе КМ в Оберхофе. Пришлось его уговаривать. Побеседовали с Сашей и убедили его выйти на старт. Повторюсь, это вопрос взаимоотношений тренера и спортсмена», — заявил специалист в интервью RT.

Ту гонку российская команда завершила на четвёртом месте, а сам Логинов был вынужден пробежать три штрафных круга.

Ранее Барнашов рассказал, как отнёсся к отказу Евгения Гараничева бежать в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.