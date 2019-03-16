Плетикоса: был уверен, что Хорватия обыграет Россию в серии пенальти на ЧМ

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса заявил, что был уверен в победе своей национальной команды над Россией в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«Я был практически уверен, что мы выиграем серию пенальти. На тот момент Субашич уже отразил три 11-метровых. Я понимаю, насколько уверенно он себя чувствовал. В такие минуты вратарь становится самым важным футболистом в национальной команде. Но оба соперника были как два боксёра после 12 раундов. Они едва стоят на ногах, и может произойти всё что угодно. Кроме того, матч проходил в Сочи, где очень влажно, а у нас исход второй встречи подряд решался в дополнительное время», — сказал Плетикоса в беседе с RT.

Ранее Плетикоса назвал финал ЧМ-2018 одним из лучших в истории.