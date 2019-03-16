Плетикоса назвал финал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что финал чемпионата мира 2018 года в России между его страной и Францией является одним из лучших в истории.

«Один из лучших финалов благодаря эмоциям, которые я испытывал на протяжении всей встречи. После неё я пришёл в раздевалку нашей команды и увидел, насколько были разочарованы футболисты. Они продемонстрировали лучшую игру за весь турнир, но не сумели победить, потому что попали в ловушку соперника. Мы пытались блокировать французских игроков, но они быстро находили выход. Хорватия — очень эмоциональная команда, именно поэтому нас и любят. Возможно, в данном случае стоило уделить больше внимания тактике, а не поддаваться чувствам», — сказал Плетикоса в интервью RT.

Он также отметил, что, несмотря на поражение, остался доволен игрой национальной команды в том матче.

«На все крупные турниры последних лет команда попадала благодаря эмоциональной привязанности к своей стране и народу. В 1998 году, когда я был ещё молодым игроком, третье место на чемпионате мира придало нам ещё больше страсти по отношению к футболу и сборной. Так же на нынешнее поколение спортсменов подействует прошлогодний успех. Но и с физической точки зрения подопечные Далича выглядели достойно», — добавил Плетикоса.

Ранее сообщалось, что ФИФА заработала на ЧМ в России более $5 млрд.